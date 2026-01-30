Bolsas europeias sobem e Londres tem ganho inibido por queda de mineradoras

São Paulo, 30/01/2026 - As bolsas europeias operam em alta e destoam das perdas dos índices futuros de Nova York em um mercado que aguarda a divulgação do nome do futuro ocupante do Federal Reserve em meio a notícias citando o ex-diretor do Banco Central americano Kevin Warsh como potencial escolhido. Economias da região mostraram resiliência às turbulências das tarifas de Donald Trump. Mineradoras caem e limitam avanço em Londres e Adidas salta após resultados.

Por volta das 7h44 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 subia 0,3%, a 608,8 pontos. A Bolsa de Londres ganhava 0,15%, a de Paris apontava avanço de 0,35% e a de Frankfurt ganhava 0,53%. O mercado de Milão tinha alta de 0,60% e o de Lisboa indicava ganho de 0,05%. Madri apresentava valorização de 1%.

Nos mercados de apostas da Polymarket e na Kalshi, o ex-diretor do Banco Central americano Kevin Warsh aparecia com 93% de chance de ser o escolhido pelo presidente Donald Trump para substituir o atual presidente do Fed, Jerome Powell. "Warsh é considerado muito menos controverso e menos abertamente pacifista do que algumas das outras opções que foram mencionadas antes do anúncio da nomeação de Trump", disse o Saxo Bank.

E a manhã é embalada por dados que mostraram resiliência da economia da zona do euro a despeito das turbulências das tarifas de Donald Trump. PIB da Alemanha, Espanha e Itália ficaram acima do previsto e a economia francesa confirmou o ritmo esperado no quarto trimestre.

Em Londres, as mineradoras cediam e limitavam o avanço do FTSE 100 a despeito do avanço das ações de bancos, como o Lloyds (2,2%) e Standard Chartered (1,4%). A Fresnillo cedia 6,3% e a Antofagasta e Endeavour Mining perdiam ambas 5,9%. Glencore, Rio Tinto e Anglo America tinham recuos acima de 2%. O ouro e a prata despencam e as industriais também tinham perdas em correção de ganhos recentes e com o dólar em recoperação