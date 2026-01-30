Bolsas de NY fecham em baixa, com indicação de Warsh ao Fed, PPI e temporada de balanços

As bolsas de Nova York fecharam em baixa nesta sexta-feira, 30, em sessão marcada pela indicação do ex-diretor do Federal Reserve (Fed) Kevin Warsh à presidência do banco central americano. Além disso, investidores receberam o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, que veio acima do esperado, enquanto avaliaram ainda o acirramento de tensões entre o país e o Irã. No mercado acionário, a continuidade da temporada de balanços trouxe maiores movimentações para algumas empresas, enquanto os resultados de inteligência artificial (IA) seguem observados de perto. O Dow Jones fechou em baixa de 0,36%, aos 48.892,47 pontos, enquanto o S&P 500 caiu 0,43% aos 6.939,03 pontos e o Nasdaq teve queda de 0,94%, aos 23.461,82 pontos. Na semana, houve baixa de 0,42%, alta de 0,34% e queda de 0,17%, respectivamente. No mês, houve altas de 1,7%, 1,4% e 0,95%, nesta ordem.

Na avaliação da Capital Economics, é difícil separar o efeito da indicação de Warsh sobre os preços das ações do efeito de outros fatores, como os resultados trimestrais divergentes das grandes empresas de tecnologia. Além disso, o que também chama a atenção é a correlação inicial entre o S&P 500 e o ouro, que atualmente parece estar se comportando mais como um ativo "de risco" do que como um ativo "seguro", aponta. Hoje, o tombo histórico do metal, assim como o da prata, levou mineradoras a algumas das quedas mais relevantes. A MP Materials recuou 5,5% e a Newmont Corporation caiu 11,5%.