Bolsas de NY fecham em baixa, com indicação de Warsh ao Fed, PPI e temporada de balanços

As bolsas de Nova York fecharam em baixa nesta sexta-feira, 30, em sessão marcada pela indicação do ex-diretor do Federal Reserve (Fed) Kevin Warsh à presidência do banco central americano. Além disso, investidores receberam o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, que veio acima do esperado, enquanto avaliaram ainda o acirramento de tensões entre o país e o Irã. No mercado acionário, a continuidade da temporada de balanços trouxe maiores movimentações para algumas empresas, enquanto os resultados de inteligência artificial (IA) seguem observados de perto.
O Dow Jones fechou em baixa de 0,36%, aos 48.892,47 pontos, enquanto o S&P 500 caiu 0,43% aos 6.939,03 pontos e o Nasdaq teve queda de 0,94%, aos 23.461,82 pontos. Na semana, houve baixa de 0,42%, alta de 0,34% e queda de 0,17%, respectivamente. No mês, houve altas de 1,7%, 1,4% e 0,95%, nesta ordem.
Na avaliação da Capital Economics, é difícil separar o efeito da indicação de Warsh sobre os preços das ações do efeito de outros fatores, como os resultados trimestrais divergentes das grandes empresas de tecnologia. Além disso, o que também chama a atenção é a correlação inicial entre o S&P 500 e o ouro, que atualmente parece estar se comportando mais como um ativo "de risco" do que como um ativo "seguro", aponta. Hoje, o tombo histórico do metal, assim como o da prata, levou mineradoras a algumas das quedas mais relevantes. A MP Materials recuou 5,5% e a Newmont Corporation caiu 11,5%.
Chevron (+3,3%) e ExxonMobil (+0,6%) avançaram, apesar de registrarem o menor lucro anual desde 2021. Já os papéis da Visa e da American Express tiveram baixas de 3% e 1,8%. As ações da Apple tiveram leve alta de 0,5%, após a empresa apontar aumento de custos no quarto trimestre de 2025. A Verizon superou as expectativas de receita e agradou os investidores com seu guidance, e seus papéis tiveram avanço de 11%.
A fabricante de calçados Deckers Outdoor, dona de marcas como a UGG e os tênis de corrida Hoka, agradou com os resultados trimestrais e ampliou suas projeções, o que suportou o salto de 20%. A SanDisk, empresa focada na fabricação de produtos de armazenamento, subiu 6,85% após seu balanço renovar expectativas de demanda ligada a IA.