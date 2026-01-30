Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas de NY fecham em baixa, com indicação de Warsh ao Fed, PPI e temporada de balanços -

As bolsas de Nova York fecharam em baixa nesta sexta-feira, 30, em sessão marcada pela indicação do ex-diretor do Federal Reserve (Fed) Kevin Warsh à presidência do banco central americano. Além disso, investidores receberam o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, que veio acima do esperado, enquanto avaliaram ainda o acirramento de tensões entre o país e o Irã. No mercado acionário, a continuidade da temporada de balanços trouxe maiores movimentações para algumas empresas, enquanto os resultados de inteligência artificial (IA) seguem observados de perto.

O Dow Jones fechou em baixa de 0,36%, aos 48.892,47 pontos, enquanto o S&P 500 caiu 0,43% aos 6.939,03 pontos e o Nasdaq teve queda de 0,94%, aos 23.461,82 pontos. Na semana, houve baixa de 0,42%, alta de 0,34% e queda de 0,17%, respectivamente. No mês, houve altas de 1,7%, 1,4% e 0,95%, nesta ordem.

Na avaliação da Capital Economics, é difícil separar o efeito da indicação de Warsh sobre os preços das ações do efeito de outros fatores, como os resultados trimestrais divergentes das grandes empresas de tecnologia. Além disso, o que também chama a atenção é a correlação inicial entre o S&P 500 e o ouro, que atualmente parece estar se comportando mais como um ativo "de risco" do que como um ativo "seguro", aponta. Hoje, o tombo histórico do metal, assim como o da prata, levou mineradoras a algumas das quedas mais relevantes. A MP Materials recuou 5,5% e a Newmont Corporation caiu 11,5%.

Chevron (+3,3%) e ExxonMobil (+0,6%) avançaram, apesar de registrarem o menor lucro anual desde 2021. Já os papéis da Visa e da American Express tiveram baixas de 3% e 1,8%. As ações da Apple tiveram leve alta de 0,5%, após a empresa apontar aumento de custos no quarto trimestre de 2025. A Verizon superou as expectativas de receita e agradou os investidores com seu guidance, e seus papéis tiveram avanço de 11%.

A fabricante de calçados Deckers Outdoor, dona de marcas como a UGG e os tênis de corrida Hoka, agradou com os resultados trimestrais e ampliou suas projeções, o que suportou o salto de 20%. A SanDisk, empresa focada na fabricação de produtos de armazenamento, subiu 6,85% após seu balanço renovar expectativas de demanda ligada a IA.

