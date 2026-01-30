Bolsas da Ásia fecham mistas em dia de queda de ações de empresas ligadas a commodities

Por Patricia Lara* São Paulo, 30/01/2026 - As bolsas da Ásia fecharam sem direção única diante da expectativa sobre a indicação do futuro presidente do Federal Reserve nos EUA, que pode ter implicações para o mercado financeiro global. Ações de empresas ligadas a commodities despencaram observando recuo dos metais.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng caiu 2,1%, aos 27.387,11 pontos. A China Nonferrous Mining despencou 14%, seguida pelas ações da Zijin Gold International, que caíram 11%. As ações da Lygend Resources & Tech recuaram 10%.

A CK Hutchison recuou 4,6% após o Supremo Tribunal do Panamá anular, na quinta-feira, contratos portuários importantes detidos por uma subsidiária da companhia. O índice chinês Xangai Composto fechou em queda de 1%, aos a 4.117,95 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,8%, a 2.683,73 pontos. As ações da Jiangxi Copper A registraram queda de 10% e as da Aluminum of China A caíram 10%. As ações da Zhongjin Gold A despencaram 10%. Em Tóquio, o índice japonês Nikkei fechou em baixa de 0,1%, a 53.322,85 pontos.

Em Seul, o Kospi fechou em alta de 0,1%, a 5.224,36 pontos. As ações da Hyundai Motors caíram 5,3% após a maior montadora de automóveis da Coreia do Sul registrar lucros significativamente menores no último trimestre de 2025, impactados pelas tarifas americanas, sinalizando mais um ano desafiador. A Hyundai Motor afirmou na quinta-feira que as tarifas do presidente Trump custaram à empresa o equivalente a US$ 2,87 bilhões, no ano passado, e projetou um impacto semelhante em 2026. O Taiex, de Taiwan, recuou 1,5%, aos 32.063,75 pontos. Na Indonésia, o CEO da Bolsa de Valores da Indonésia, Iman Rachman, renunciou ao cargo após a montanha-russa das ações, desencadeada por preocupações com a viabilidade de investimento em ativos locais e após o índice Composto de Jacarta tocar seus níveis mais baixos desde novembro na semana. O caos no mercado se instaurou depois que a MSCI congelou as alterações relacionadas ao índice de ações indonésias devido ao que considerou preocupações significativas dos investidores sobre as estruturas de propriedade das empresas. O índice Jacarta Composto subiu 1,2%, aos 8.329,61 pontos, na sessão.