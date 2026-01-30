Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Ásia fecham mistas em dia de queda de ações de empresas ligadas a commodities

Autor Agência Estado
Por Patricia Lara*

São Paulo, 30/01/2026 - As bolsas da Ásia fecharam sem direção única diante da expectativa sobre a indicação do futuro presidente do Federal Reserve nos EUA, que pode ter implicações para o mercado financeiro global. Ações de empresas ligadas a commodities despencaram observando recuo dos metais.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng caiu 2,1%, aos 27.387,11 pontos. A China Nonferrous Mining despencou 14%, seguida pelas ações da Zijin Gold International, que caíram 11%. As ações da Lygend Resources & Tech recuaram 10%.

A CK Hutchison recuou 4,6% após o Supremo Tribunal do Panamá anular, na quinta-feira, contratos portuários importantes detidos por uma subsidiária da companhia.

O índice chinês Xangai Composto fechou em queda de 1%, aos a 4.117,95 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,8%, a 2.683,73 pontos. As ações da Jiangxi Copper A registraram queda de 10% e as da Aluminum of China A caíram 10%. As ações da Zhongjin Gold A despencaram 10%.

Em Tóquio, o índice japonês Nikkei fechou em baixa de 0,1%, a 53.322,85 pontos.

Em Seul, o Kospi fechou em alta de 0,1%, a 5.224,36 pontos. As ações da Hyundai Motors caíram 5,3% após a maior montadora de automóveis da Coreia do Sul registrar lucros significativamente menores no último trimestre de 2025, impactados pelas tarifas americanas, sinalizando mais um ano desafiador. A Hyundai Motor afirmou na quinta-feira que as tarifas do presidente Trump custaram à empresa o equivalente a US$ 2,87 bilhões, no ano passado, e projetou um impacto semelhante em 2026.

O Taiex, de Taiwan, recuou 1,5%, aos 32.063,75 pontos.

Na Indonésia, o CEO da Bolsa de Valores da Indonésia, Iman Rachman, renunciou ao cargo após a montanha-russa das ações, desencadeada por preocupações com a viabilidade de investimento em ativos locais e após o índice Composto de Jacarta tocar seus níveis mais baixos desde novembro na semana. O caos no mercado se instaurou depois que a MSCI congelou as alterações relacionadas ao índice de ações indonésias devido ao que considerou preocupações significativas dos investidores sobre as estruturas de propriedade das empresas. O índice Jacarta Composto subiu 1,2%, aos 8.329,61 pontos, na sessão.

Na Oceania, a bolsa australiana caiu e o índice S&P/ASX perdeu 0,65%, para 8.869,10 pontos.

Contato: [email protected]

* Com informações da Dow Jones Newswires

