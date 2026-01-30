BCE: Consumidor europeu prevê inflação mais alta a longo prazo
Dados divulgados nesta sexta-feira, 30, pelo Banco Central Europeu (BCE) mostram que, em dezembro, os consumidores elevaram ligeiramente a percepção sobre o aumento de preços dos últimos 12 meses e passaram a enxergar uma inflação maior em horizontes mais longos.
Segundo a pesquisa, a mediana para a inflação percebida dos 12 meses anteriores subiu na comparação com novembro e, para o próximo ano, as projeções ficaram estáveis, mas as expectativas para três e cinco anos à frente avançaram.
O levantamento também indica piora nas projeções de renda e mercado de trabalho, com os entrevistados esperando taxa de desemprego mais alta em 12 meses, apesar de avaliarem que a atividade econômica deve encolher menos do que se previa.
Já no bolso do consumidor, o comportamento é misto: enquanto a mediana de crescimento previsto para as despesas familiares em um ano não mudou, a expectativa para a valorização dos imóveis acelerou, acompanhada por projeções maiores para as taxas de hipoteca.