BCE: Consumidor europeu prevê inflação mais alta a longo prazo

Dados divulgados nesta sexta-feira, 30, pelo Banco Central Europeu (BCE) mostram que, em dezembro, os consumidores elevaram ligeiramente a percepção sobre o aumento de preços dos últimos 12 meses e passaram a enxergar uma inflação maior em horizontes mais longos.

Segundo a pesquisa, a mediana para a inflação percebida dos 12 meses anteriores subiu na comparação com novembro e, para o próximo ano, as projeções ficaram estáveis, mas as expectativas para três e cinco anos à frente avançaram.