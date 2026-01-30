BC: déficit nominal do setor público soma R$ 1,063 tri em 2025 (8,34% do PIB)
O setor público consolidado teve déficit nominal de R$ 115,502 bilhões em dezembro, após um rombo de R$ 101,637 bilhões em novembro, informou o Banco Central (BC) nesta sexta-feira, 30. Em dezembro de 2024, o resultado nominal havia sido negativo em R$ 80,372 bilhões.
O déficit nominal do setor público atingiu R$ 1,063 trilhão, ou 8,34% do Produto Interno Bruto (PIB), em 2025.
O resultado nominal representa a diferença entre receitas e despesas do setor público, contando o pagamento dos juros da dívida pública.
O governo central teve déficit nominal de R$ 92,990 bilhões no mês passado, de acordo com o BC. Os governos regionais tiveram saldo negativo de R$ 5,340 bilhões, enquanto as empresas estatais tiveram déficit nominal de R$ 3,307 bilhões.
No ano, as rubricas acumularam déficits de R$ 950,567 bilhões, R$ 101,227 bilhões e R$ 10,780 bilhões, respectivamente.