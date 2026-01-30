BC: déficit nominal do setor público soma R$ 1,063 tri em 2025 (8,34% do PIB)

O setor público consolidado teve déficit nominal de R$ 115,502 bilhões em dezembro, após um rombo de R$ 101,637 bilhões em novembro, informou o Banco Central (BC) nesta sexta-feira, 30. Em dezembro de 2024, o resultado nominal havia sido negativo em R$ 80,372 bilhões.

O déficit nominal do setor público atingiu R$ 1,063 trilhão, ou 8,34% do Produto Interno Bruto (PIB), em 2025.