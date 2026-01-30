BC da Colômbia eleva juros a 10,25%, sob repique de inflação em decisão com dissidências

O Banco da República da Colômbia, conhecido como Banrep, elevou nesta sexta-feira, 30, a taxa básica de juros em 100 pontos-base, de 9,25% para 10,25% ao ano, em decisão não unânime, motivada principalmente pelo repique da inflação subjacente e pela forte alta das expectativas inflacionárias. Quatro diretores votaram pelo aumento de 1 ponto porcentual, dois defenderam corte de 50 pontos-base e um optou por manter os juros inalterados.

A inflação cheia desacelerou marginalmente em dezembro no comparativo anual, de 5,2% para 5,1%. Já a inflação básica, que exclui alimentos e preços regulados, acelerou de 4,85% em novembro para 5,02% em dezembro, sinalizando pressões mais persistentes. As expectativas de inflação tiveram "forte alta" em janeiro, aponta o comunicado. Entre analistas, a mediana passou de 4,6% para 6,4% ao fim de 2026 e de 3,8% para 4,8% ao fim de 2027. As expectativas implícitas nos mercados de dívida também subiram e ficaram acima de 6% no horizonte de dois anos.