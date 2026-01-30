Azul confirma captação de US$ 1,37 bi em oferta de exit financing, com taxa de 9,875%

A Azul confirmou a captação de US$ 1,375 bilhão por meio da emissão de títulos de dívida seniores com garantia prioritária, conforme antecipou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. A oferta, que tem como finalidade proporcionar o financiamento de saída (exit financing) da companhia do Chapter 11, teve remuneração de 9,875%, com vencimento em 2031. Inicialmente, investidores estavam pedindo um valor na casa dos 11% a 12%, enquanto a empresa queria algo na faixa dos 10%. Com a forte procura, a taxa acabou ficando mais perto do patamar desejado pela companhia aérea.

A operação teve uma demanda de cerca de US$ 9,1 bilhões, aproximadamente 7,5 vezes o volume inicialmente ofertado. A expectativa é de que a emissão seja concluída em 6 de fevereiro de 2026, sujeita às condições habituais de fechamento, segundo comunicado divulgado pela companhia.