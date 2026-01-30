Aposta em escolha de Karsh para comandar o Fed escala a 93% no Polymarket e Kalshi
O mercado amplia ainda mais a expectativa de que o ex-diretor do Federal Reserve (Fed) Kevin Warsh deve ser o escolhido para comandar o Banco Central americano.
Nos mercados de apostas da Polymarket e na Kalshi, Warsh aparecia com 93% de chance de ser o escolhido pelo presidente Donald Trump para substituir o atual presidente do Fed, Jerome Powell, na manhã desta sexta-feira, 30. Na noite de quinta-feira, 29, a Polymarket mostrava 88% de chance de que Karsh seria escolhido, enquanto na Kalshi, a probabilidade era de 86%.
O diretor de investimentos da BlackRock, Rick Rieder, seguia com o segundo lugar, com 4% em ambas as plataformas.
O The Wall Street Journal informou que assessores do presidente Trump foram informados de que ele deve nomear Warsh para a presidência do Federal Reserve, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.
Warsh esteve na Casa Branca na quinta-feira, informou a Bloomberg. A agência americana cita que administração Trump está se preparando para apoiar Kevin Warsh para a presidência do Federal Reserve.