Aposta em escolha de Karsh para comandar o Fed escala a 93% no Polymarket e Kalshi

O mercado amplia ainda mais a expectativa de que o ex-diretor do Federal Reserve (Fed) Kevin Warsh deve ser o escolhido para comandar o Banco Central americano.

Nos mercados de apostas da Polymarket e na Kalshi, Warsh aparecia com 93% de chance de ser o escolhido pelo presidente Donald Trump para substituir o atual presidente do Fed, Jerome Powell, na manhã desta sexta-feira, 30. Na noite de quinta-feira, 29, a Polymarket mostrava 88% de chance de que Karsh seria escolhido, enquanto na Kalshi, a probabilidade era de 86%.