ANP: Janeiro fecha com preço dos combustíveis em alta, inclusive gás de cozinha

Autor Agência Estado
Os combustíveis encerraram janeiro em alta, segundo o Levantamento de Preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), com destaque para a gasolina, que registrou alta média de 1,7% contra dezembro de 2025, com preço médio de R$ 6,33 o litro.

O gás de cozinha também apresentou alta, de 0,4% entre dezembro e janeiro, com preço médio de R$ 110,16 por botijão de 13 quilos. Já o diesel S-10, menos poluente e mais vendido, subiu 0,6%, com preço médio de R$ 6,11 o litro.

Os preços da última semana do mês, entre os dias 25 e 31 de janeiro, comparados à semana anterior, tiveram um desempenho inverso, com ligeira queda para o gás de cozinha e o diesel. Já o preço médio da gasolina permaneceu estável. O gás de cozinha caiu 0,2% e o diesel S-10, 0,1%.

A gasolina e o diesel S-10 mais caros foram encontrados na cidade de São Paulo, com preço médio de R$ 7,99 e R$ 8,00, respectivamente. Já o gás de cozinha chegou a R$ 156 o botijão em Boa Vista, Roraima.

