ANP: Janeiro fecha com preço dos combustíveis em alta, inclusive gás de cozinha

Os combustíveis encerraram janeiro em alta, segundo o Levantamento de Preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), com destaque para a gasolina, que registrou alta média de 1,7% contra dezembro de 2025, com preço médio de R$ 6,33 o litro.

O gás de cozinha também apresentou alta, de 0,4% entre dezembro e janeiro, com preço médio de R$ 110,16 por botijão de 13 quilos. Já o diesel S-10, menos poluente e mais vendido, subiu 0,6%, com preço médio de R$ 6,11 o litro.