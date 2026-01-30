ANP interdita totalmente Refit após vistoria detectar risco grave iminente de incêndio

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) decidiu interditar totalmente a Refit (ex-Refinaria de Manguinhos), localizada no Rio de Janeiro, após vistoria constatar risco de incêndio na unidade. A refinaria está parcialmente interditada pela agência desde outubro do ano passado, e terá que retirar todo material inflamável para afastar o Risco Grave Iminente (RGI) encontrado pela agência.

Em vistoria feita no último dia 14, segundo documento ao qual o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) teve acesso, foram identificadas pelo menos seis situações de risco grave relacionadas às barreiras preventivas e mitigadoras.