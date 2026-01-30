American Express tem lucro de US$ 2,46 bilhões no 4º trimestre de 2025
A American Express teve lucro líquido de US$ 2,46 bilhões no quarto trimestre de 2025, acima dos US$ 2,17 bilhões apurados no mesmo período do ano anterior, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira, 30. O lucro diluído por ação foi de US$ 3,53, também acima dos US$ 3,04 registrados em igual período de 2024, e marginalmente abaixo do esperado por analistas da FactSet, de US$ 3,54.
A receita antes de despesas com juros da Amex, como a empresa também é conhecida, teve expansão anual de 10% no último trimestre de 2025, a US$ 18,98 bilhões, superando levemente o consenso da FactSet, de US$ 18,91 bilhões.
A empresa espera que o crescimento da receita anual se mantenha estável entre 9% e 10% em 2026, e a previsão de lucro por ação para o ano é entre US$ 17,30 e US$ 17,90, um pouco acima da estimativa dos analistas, de US$ 17,43.
*Com informações da Dow Jones Newswires