American Express tem lucro de US$ 2,46 bilhões no 4º trimestre de 2025

A American Express teve lucro líquido de US$ 2,46 bilhões no quarto trimestre de 2025, acima dos US$ 2,17 bilhões apurados no mesmo período do ano anterior, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira, 30. O lucro diluído por ação foi de US$ 3,53, também acima dos US$ 3,04 registrados em igual período de 2024, e marginalmente abaixo do esperado por analistas da FactSet, de US$ 3,54.

A receita antes de despesas com juros da Amex, como a empresa também é conhecida, teve expansão anual de 10% no último trimestre de 2025, a US$ 18,98 bilhões, superando levemente o consenso da FactSet, de US$ 18,91 bilhões.