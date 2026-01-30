Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Alemanha: PIB (preliminar) sobe 0,3% no 4º trimestre ante trimestre anterior

Alemanha: PIB (preliminar) sobe 0,3% no 4º trimestre ante trimestre anterior

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha cresceu 0,3% no quarto trimestre de 2025 ante os três meses anteriores, segundo dados preliminares ajustados divulgados nesta sexta-feira, 30, pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. Na comparação anual, o PIB alemão teve expansão ajustada de 0,4% entre outubro e dezembro. A projeção de analistas consultados pela FactSet era de expansão de 0,2% no comparativo trimestral e de 0,3% no anual.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar