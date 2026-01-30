Alemanha: PIB (preliminar) sobe 0,3% no 4º trimestre ante trimestre anterior

O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha cresceu 0,3% no quarto trimestre de 2025 ante os três meses anteriores, segundo dados preliminares ajustados divulgados nesta sexta-feira, 30, pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. Na comparação anual, o PIB alemão teve expansão ajustada de 0,4% entre outubro e dezembro. A projeção de analistas consultados pela FactSet era de expansão de 0,2% no comparativo trimestral e de 0,3% no anual.