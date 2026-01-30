À PF, diretor de Fiscalização do BC nega pressão política na liquidação do Master

O diretor de Fiscalização do Banco Central, Ailton Aquino, negou em depoimento à Polícia Federal (PF) no dia 30 de dezembro ter sofrido qualquer pressão política para liquidar ou não o Banco Master. O conteúdo foi tornado público na quinta-feira, 29.

"Que eu tenha conhecimento como diretor de Fiscalização, eu não conheço, não recebi, nenhuma pressão de liquidar ou não liquidar de autoridades da República, não tenho conhecimento", disse Aquino, quando indagado sobre uma possível pressão política durante a oitiva.