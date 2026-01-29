Visa supera em lucro e receita no 1T26, com forte temporada de férias; ação cai 2%

A Visa teve lucro líquido de US$ 6,1 bilhões no primeiro trimestre fiscal de 2026, um aumento de 12% em relação a igual período do ano passado. Ajustado, o lucro por ação foi de US$ 3,17, acima da previsão dos analistas da FactSet de US$ 3,14. Os números foram divulgados pela empresa em balanço nesta quinta-feira, 29.

A receita da empresa americana teve alta anual de 15%, a US$ 10,90 bilhões, no trimestre encerrado em dezembro, também acima da expectativa de US$ 10,69 bilhões da FactSet.