Trump diz que vai anunciar novo presidente do Fed na manhã desta sexta-feira

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta quinta-feira, 29, que irá anunciar sua escolha para o cargo de presidente do Federal Reserve (Fed) na manhã desta sexta-feira, sinalizando o fim de um processo seletivo.

"Amanhã de manhã", afirmou Trump, em entrada de evento para exibição do filme "Melania", ao ser perguntado por repórteres quando anunciaria a decisão.

Entre os quatro principais nomes para o cargo estão o executivo da BlackRock Rick Rieder, o ex-diretor do Fed Kevin Warsh, o atual diretor do BC americano Christopher Waller e o diretor do Conselho Econômico Nacional, Kevin Hassett.

O republicano ainda comentou que não vai retirar os agentes de imigração de Minnesota, como havia dito anteriormente.

EUA Trump

