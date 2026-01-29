Trump diz que vai anunciar novo presidente do Fed na manhã desta sexta-feira

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta quinta-feira, 29, que irá anunciar sua escolha para o cargo de presidente do Federal Reserve (Fed) na manhã desta sexta-feira, sinalizando o fim de um processo seletivo.

"Amanhã de manhã", afirmou Trump, em entrada de evento para exibição do filme "Melania", ao ser perguntado por repórteres quando anunciaria a decisão.