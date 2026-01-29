Trump diz que tarifas poderiam ser 'mais altas' e que Casa Branca tem sido 'muito gentil'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pontuou que as tarifas impostas por seu governo "poderiam ser mais altas", mas que a Casa Branca tem sido "muito gentil nesse aspecto". O republicano disse ainda que aguarda a decisão da Suprema Corte dos EUA sobre a legalidade das medidas e declarou estar confiante em um desfecho favorável. "Ainda estamos esperando a decisão da Suprema Corte sobre tarifas, mas acredito que teremos vitória nesse caso. É um caso muito importante para o nosso país", afirmou durante reunião de gabinete nesta quinta-feira, 29.

A Corte analisa o tema há quase três meses, após realizar uma audiência acelerada a pedido do governo, que alegou urgência por se tratar de um pilar central da agenda econômica de Trump. Apesar do rito inicial célere, o julgamento segue sem data definida para conclusão, em um prazo que, segundo especialistas, se aproxima do padrão histórico da instituição e pode refletir divergências internas ou a elaboração de votos dissidentes.