Trump diz que EUA derrotaram a inflação e renova críticas ao Fed após decisão sobre juros

O presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a divergir publicamente do Federal Reserve (Fed) nesta quinta-feira (29) ao afirmar, durante reunião de gabinete, que o país já "derrotou a inflação". Segundo ele, o próprio presidente do banco central americano, Jerome Powell, reconheceu na véspera que a alta de preços "não é mais uma ameaça" para a economia americana. "Derrotamos a inflação", disse Trump, acrescentando, sobre o Fed: "não sou fã".

As declarações reforçam a pressão da Casa Branca sobre a autoridade monetária, um dia após o banco central manter os juros na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano e evitar sinalizar quando voltará a cortar as taxas. Na véspera, Powell afirmou que o comitê não quer declarar vitória prematura contra a inflação, citando incertezas sobre os efeitos das tarifas e riscos associados a um possível novo shutdown do governo federal.