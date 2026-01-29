Trump chama Powell de 'idiota' e renova escalada de pressão contra Fed por cortes de juros

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a atacar duramente o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, ao cobrar um corte imediato dos juros, um dia depois de o BC dos Estados Unidos manter as taxas inalteradas. Em publicação na Truth Social, Trump afirmou que Powell, a quem voltou a apelidar de "Atrasado Demais", "voltou a se recusar a cortar as taxas de juros, embora não tenha absolutamente nenhuma razão para mantê-las tão altas".

Segundo o presidente dos EUA, a postura do Fed "está prejudicando o nosso país e a sua segurança nacional". Trump disse que os EUA deveriam ter uma taxa "substancialmente mais baixa agora que até esse idiota admite que a inflação não é mais um problema nem uma ameaça", acrescentando que Powell "está custando à América centenas de bilhões de dólares por ano em despesas com juros totalmente desnecessárias e injustificadas".