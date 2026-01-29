Tesouro reforça vigilância de políticas cambiais de parceiros e mantém China sob escrutínio

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos enviou ao Congresso seu relatório semestral sobre políticas cambiais de parceiros comerciais.

Embora o relatório não rotule Pequim como manipuladora de câmbio, o Tesouro afirma que a "falta de transparência" da política cambial chinesa mantém o país sob escrutínio. O documento menciona "superávits externos muito elevados" e a "subvalorização substancial" do yuan, alertando que futuras intervenções que limitem sua apreciação podem levar a uma designação formal.