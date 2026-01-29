Tesouro: déficit primário após deduções é de 0,10% do PIB, acima do limite inferior da meta

O Tesouro Nacional calcula que o déficit primário do Governo Central em 2025 foi de R$ 13,008 bilhões - ou 0,10% do Produto Interno Bruto (PIB) - quando consideradas as despesas excluídas da meta fiscal. Assim, o governo conseguiu cumprir o alvo deste ano, de déficit zero, com tolerância de 0,25 ponto do PIB para mais ou para menos.

O déficit total de 2025 foi de R$ 61,691 bilhões, ou 0,48% do PIB. Mas houve R$ 48,683 bilhões em despesas com itens que não são contabilizados para fins de cumprimento da meta.