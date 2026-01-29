Suíça busca isenção das barreiras comerciais da UE sobre aço

A Suíça pediu nesta quinta-feira, 29, à União Europeia que adote medidas para reduzir o impacto das barreiras à importação de aço no comércio bilateral.

Segundo o governo suíço, a intenção é preservar as cadeias de suprimento regionais já consolidadas, uma vez que a siderurgia local não contribui para a sobrecapacidade global.