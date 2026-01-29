Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Suíça busca isenção das barreiras comerciais da UE sobre aço

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Suíça pediu nesta quinta-feira, 29, à União Europeia que adote medidas para reduzir o impacto das barreiras à importação de aço no comércio bilateral.

Segundo o governo suíço, a intenção é preservar as cadeias de suprimento regionais já consolidadas, uma vez que a siderurgia local não contribui para a sobrecapacidade global.

Berna tem pressionado de forma reiterada a UE e seus Estados-membros para ser excluída das medidas protecionistas, alegando a estreita relação bilateral e a elevada interdependência econômica.

O impacto econômico direto para a Suíça é limitado, dado o volume relativamente pequeno das exportações afetadas, enfatizou o governo suíço, acrescentando que uma proposta de salvaguardas para o aço e para as ferroligas será analisada à luz das regras da Organização Mundial do Comércio (OMC) e do acordo de livre-comércio entre Suíça e UE.

