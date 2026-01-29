Starbucks: lucro cai 62,4% no 1º trimestre fiscal comparado com 2025; receita supera previsão

A Starbucks obteve lucro líquido de US$ 293,3 milhões no primeiro trimestre de seu ano fiscal 2026, encerrado em 28 de dezembro de 2025, informou a companhia. O resultado representa queda de 62,4% ante igual período do ano fiscal anterior, quando a empresa lucrou US$ 780,8 milhões. O lucro por ação passou de US$ 0,69 para US$ 0,26. Em termos ajustados, o lucro por ação foi de US$ 0,56. A receita líquida aumentou 5,3% na mesma comparação, para US$ 9,9 bilhões. Analistas consultados pela FactSet esperavam lucro de US$ 0,58 por ação e vendas de US$ 9,7 bilhões.

As vendas globais no conceito mesmas lojas subiram 4% na comparação anual, impulsionadas por um aumento de 3% no tráfego de clientes. O resultado marca uma virada em relação ao primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, quando as vendas mesmas lojas haviam caído 4%.