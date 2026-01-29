Senado dos EUA bloqueia pacote de gastos em disputa por imigração e eleva chances de shutdown

Os democratas do Senado nos EUA votaram nesta quinta-feira, 29, para bloquear um projeto que financia o Departamento de Segurança Interna (DHS, em inglês) e várias outras agências. A movimentação ocorreu enquanto eles ameaçavam um shutdown parcial do governo quando o dinheiro acabasse na próxima sexta-feira. O revés republicano na votação desta quinta-feira ocorreu mesmo após Trump dizer pouco antes "não querer uma "paralisação". Membros dos dois partidos discutem um possível acordo para separar o financiamento do DHS do restante do pacote e financiá-lo apenas por um curto período.

Na quarta, senadores democratas apresentaram uma lista de exigências para aprovar a medida, incluindo que os policiais do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês) retirem suas máscaras e obtenham mandados de prisão. Se essas demandas não forem atendidas, os democratas dizem que estão preparados para bloquear o projeto de gastos de Trump. Os pedidos acontecem após as mortes de Alex Pretti e Renee Good por agentes do ICE em Minneapolis.

No acordo em discussão, a Segurança Interna ainda seria financiada, mas por um curto período para permitir negociações sobre as demandas dos democratas. Outras agências incluídas no projeto de lei seriam financiadas até o final de setembro. O líder democrata do Senado Chuck Schumer, de Nova York, disse que os democratas não fornecerão os votos necessários até que o seja "controlado e reformado". Schumer pressionou os republicanos e a Casa Branca para retirar o financiamento da Segurança Interna do restante do projeto de lei, que inclui dinheiro para o Departamento de Defesa e outras agências. Os democratas também querem um código de conduta aplicável para que os agentes sejam responsabilizados quando violarem as regras. Schumer disse que os agentes deveriam ser obrigados a ter "máscaras fora, câmeras corporais ligadas" e portar identificação adequada, como é prática comum na maioria das agências de aplicação da lei.