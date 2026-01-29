Saldo líquido de empregos em 2025 é de 1.279.498, pior da série, mostra Caged

O mercado de trabalho formal registrou um saldo positivo 1.279.498 carteiras assinadas em 2025, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quinta-feira, 29, pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Este foi o pior saldo de empregos formais registrados no ano da série histórica atual, iniciada em 2020, ano da pandemia, quando foram fechados 189.393 postos de trabalho. O resultado do ano passado decorreu de 26.599.777 admissões e 25.320.279 demissões. O estoque de empregados celetistas passou de 47.194.850 vínculos para 48.474.348.

O mercado financeiro esperava um novo avanço no emprego no ano, e o resultado veio abaixo da mediana das estimativas de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, que indicava abertura de 1,4 milhão de postos de trabalho. As expectativas variavam de 1.315.146 a 1.895.130.

No acumulado do ano, todos os cinco grandes grupamentos de atividades econômicas registraram saldos positivos. O maior crescimento do emprego formal ocorreu no setor de Serviços, com saldo de 758.355, seguido pelo Comércio, com 247.097 postos. Indústria teve saldo de 144.319 empregos, Construção registrou 87.878 vagas e Agropecuária, 41.870 postos de trabalho. Em 2025, todas as Unidades da Federação obtiveram resultado positivo no Caged. O melhor desempenho entre os Estados foi registrado em São Paulo, com a abertura de 311.228 postos de trabalho. Já o pior desempenho entre os Estados foi registrado em Roraima, com a abertura de apenas 2.568 postos de trabalho.

Dezembro Em dezembro, o mercado de trabalho brasileiro fechou 618.164 postos de trabalho. A variação do mês foi de -1,26%, o que, segundo a pasta, é compatível com o padrão histórico do Novo Caged, cuja média de dezembro em 2023 e 2024 foi de -1,07%. É o pior mês de dezembro desde a pandemia, em 2020. O saldo foi resultado de 1.523.309 admissões e 2.141.473 desligamentos. Em novembro, o saldo havia sido positivo em 84.109 vagas, já incorporando os ajustes na série.