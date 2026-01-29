RLA, indicador que limita despesas no Orçamento, fecha dezembro em 4,79%, diz Tesouro

O indicador de receita líquida ajustada (RLA), usado para definir o limite anual de despesas no Orçamento da União, conforme prevê a lei do novo arcabouço fiscal, fechou dezembro em 4,79%. A informação foi divulgada pelo Tesouro Nacional nesta quinta-feira, 29.

A RLA serve para suavizar o efeito das variações de receitas não previsíveis sobre os limites de despesas do novo arcabouço fiscal, expurgando fontes voláteis, como aquelas obtidas com concessões, dividendos, royalties, recursos não sacados do PIS/Pasep e com programas especiais de recuperação fiscal.