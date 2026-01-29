Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caem mil, para 209 mil

Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caem mil, para 209 mil

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos caíram mil na semana encerrada em 23 de janeiro, a 209 mil, informou nesta sexta-feira, 29, o Departamento do Trabalho. O resultado veio acima do previsto por analistas ouvidos pela FactSet, que projetavam uma alta a 205 mil.

O total de pedidos da semana anterior foi revisado de 200 mil para 210 mil.

Já o número de pedidos continuados teve queda de 38 mil na semana encerrada em 23 de janeiro, a 1,827 milhão. Nesse caso a projeção era de 1,840 milhão. Esse indicador é divulgado com uma semana de atraso.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar