Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caem mil, para 209 mil

Os pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos caíram mil na semana encerrada em 23 de janeiro, a 209 mil, informou nesta sexta-feira, 29, o Departamento do Trabalho. O resultado veio acima do previsto por analistas ouvidos pela FactSet, que projetavam uma alta a 205 mil.

O total de pedidos da semana anterior foi revisado de 200 mil para 210 mil.