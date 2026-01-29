Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ouro fecha em alta pela 8ª sessão seguida, em dia marcado por volatilidade e tensões

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O ouro fechou em alta nesta quinta-feira, 29, pela oitava sessão consecutiva, renovando recordes em dia marcado por volatilidade. O mercado de metais preciosos ponderou incertezas geopolíticas e a deterioração do sentimento de risco no exterior, o que favoreceu a busca por proteção.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para abril encerrou em alta de 0,27%, a US$ 5.354,80 por onça-troy.

Já a prata para março avançou 0,78%, a US$ 114,43 por onça-troy, batendo na máxima histórica de US$ 121,78 mais cedo.

O ouro começou o dia em alta forte e renovou maior nível histórico a US$ 5.626,80 durante a madrugada, em meio a operações dos mercados da Ásia. Contudo, o metal dourado devolveu ganhos no início desta tarde e passou a cair, tocando mínima em US$ 5.126,00, em movimento que coincidiu com a deterioração das bolsas de Nova York e fortalecimento do dólar ante euro e libra.

A volatilidade do mercado cambial continuou a afetar os metais preciosos, que voltaram a ganhar força na reta final da sessão mediante o enfraquecimento da moeda americana, embora distantes das máximas do dia.

As tensões geopolíticas, preocupações sobre a independência do Federal Reserve (Fed) e expectativas de uma perspectiva de política mais dovish reforçaram a negociação de desvalorização do dólar, diz a analista do MUFG Soojin Kim.

De pano de fundo, encontra-se a escalada de ameaças entre os EUA e Irã. Segundo a Casa Branca, o presidente dos EUA, Donald Trump, ainda não tomou uma decisão final sobre um ataque no país persa, mas irá se reunir com Israel e outros aliados para discutir o tema. Já Teerã recebeu nesta quinta um lote com mil drones, informou a Tasnim.

A demanda global pelo metal dourado deve permanecer forte este ano e "até além", impulsionada por taxas de juros mais baixas, incerteza nos mercados de títulos e riscos persistentes, pontuou o Conselho Mundial do Ouro, em relatório trimestral.

O Société Générale e Deutsche Bank dizem que o metal preciso pode chegar a US$ 6.000 por onça este ano, enquanto o Morgan Stanley espera que os preços subam para US$ 5.700 no segundo semestre.

Entre outros metais, a platina para abril também chegou a renovar maior nível histórico, a US$ 2.816,60 a onça, mas fechou em queda de 0,43%, a US$ 2.618,30. O paládio para março caiu 1,31%, a US$ 2.018,60, mas teve máxima intraday a US$ 2.172,50 - maior nível desde 2022, segundo o MarketWatch.

*Com informações da Dow Jones Newswires

