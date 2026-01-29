Otimismo industrial cresce em janeiro, mas setores pessimistas ainda são maioria, diz CNI

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgou nesta quinta-feira, 29, que subiu de sete para nove o número de segmentos industriais otimistas em janeiro. São os resultados setoriais do Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei). Vinte setores, no entanto, continuam pessimistas.

Os resultados de janeiro não trazem mudanças relevantes em relação à leitura de falta de confiança observada ao longo de 2025. A deterioração da confiança pode ser explicada pelo processo de desaceleração da economia, pela forte entrada de produtos importados, que captura parte relevante da demanda doméstica por bens industriais, e pelos efeitos dos juros elevados sobre o setor produtivo, explica Larissa Nocko, especialista em Políticas e Indústria da CNI.