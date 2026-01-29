OAB se opôs à quebra de sigilo de sócio de empresa Nupec Consultoria após decisão de Toffoli

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil se opôs à quebra do sigilo bancário do sócio-controlador do Núcleo Universitário de Pesquisa, Estudos e Consultoria (Nupec), Vinícius Peixoto Gonçalves. À época, a Nupec e o empresário estavam com cerca de R$ 56 milhões bloqueados por decisão judicial. Desse montante, apenas R$ 41 milhões foram localizados pela Justiça, o que levou o Ministério Público estadual a reiterar pedidos para acessar as movimentações financeiras pessoais de Vinícius. A manifestação da OAB tem origem em um processo que envolve contrato firmado entre a consultoria e o município de São Sebastião, no litoral Norte paulista, em 2022. O acordo destinou à Nupec, contratada sem licitação pelo critério da inexigibilidade - 'notória especialização' -, R$ 200 milhões em honorários após um litígio com o município de Ilhabela envolvendo royalties de petróleo.

A Nupec, criada há cerca de 40 anos, informou que mantém em seus quadros profissionais habilitados na área de óleo e gás, incluindo geólogos, cartógrafos e outros especialistas. A contratação por São Sebastião, alega a consultoria, se deu exclusivamente por sua notória especialização, não por qualquer tipo de influência política.

Em dezembro, durante o recesso do Judiciário, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, autorizou o pagamento dos honorários à Nupec, que mantém parentes de ministros de Cortes superiores em seus quadros empresariais. Entre os advogados da Nupec que atuaram no caso estão Djaci Falcão Neto, filho do ministro do Superior Tribunal de Justiça Francisco Falcão, e Hercílio Binato de Castro, genro do ministro do STF, Luiz Fux. Em nota ao Estadão, a OAB afirmou que sua atuação no caso envolvendo a Nupec "foi estritamente institucional" e que a entidade "não atua em benefício de interesses particulares, mas sempre que necessário em proteção às prerrogativas da classe e ao devido processo legal". (leia a íntegra abaixo) 'Gravosa medida'

Na esteira do bloqueio judicial que atingia a Nupec e Vinícius, o Conselho Federal da OAB manifestou, em 11 de dezembro de 2023, interesse em ingressar no processo como 'amicus curiae' - ou 'amigo da Corte', modalidade de intervenção em processos de alta relevância ou repercussão social. A entidade máxima da Advocacia argumentou ao Tribunal de Justiça de São Paulo que a quebra do sigilo bancário de Vinícius poderia "ter reflexos além" do processo, "impactando diversos contratos firmados entre sociedades de advogados e a administração pública, além do risco de quebra do sigilo profissional inerente ao exercício da advocacia". Na prática, a OAB sustenta a legalidade da contratação de escritórios de advogados por prefeituras, cujos quadros de procuradores municipais admitem não ter competência para atuar em 'causas complexas'. Por meio dessas contratações, geralmente, as administrações públicas desembolsam grandes somas do erário.

O Conselho Federal da Ordem também alegou que a natureza dos serviços prestados pela Nupec permitem a dispensa de licitação - a consultoria foi contratada diretamente sob o fundamento da notória especialização. "A singularidade está atrelada à confiabilidade que é depositada a um determinado profissional ou empresa. Em razão da confiança intrínseca à relação advogado e cliente, nota-se que a inexigibilidade de licitação é único meio para a contratação do serviço advocatício pela Administração Pública", argumenta a OAB no ofício. Para o procurador nacional de Defesa das Prerrogativas, Alex Sarkis, que assina a manifestação da OAB, a "quebra do sigilo bancário" de Vinícius viola "a dignidade do advogado e o exercício da advocacia".

Demandas da OAB Na conclusão do documento, a OAB pediu a revogação do bloqueio judicial imposto à Nupec e a Vinícius e afirmou que uma possível quebra do sigilo bancário - que não chegou a ser efetivada ao longo do processo - seria marcada por "flagrante ilegalidade" contra o empresário. A advogada Priscilla Lisboa Pereira foi escalada pela OAB para atuar no caso, tendo procuração assinada pelo presidente da entidade, Beto Simonetti.