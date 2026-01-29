Malásia e Mianmar abrem mercados para produtos agropecuários brasileiros

O Brasil poderá exportar mais produtos agropecuários para Malásia e Mianmar, informaram o Ministério da Agricultura e o Ministério das Relações Exteriores, em nota conjunta. As autorizações ocorrem após a conclusão das negociações sanitárias entre os países.

A Malásia permitiu a entrada de farinha processada e de óleo de aves do Brasil, enquanto Mianmar liberou a importação de amendoim, gergelim, castanha-do-brasil, castanha de baru e mudas de café brasileiros.