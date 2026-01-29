Lucro das estatais chegou a R$ 136,3 bi no 3º tri de 2025, diz Ministério da Gestão

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) informou nesta quinta-feira, 29, que o lucro das empresas estatais federais foi de R$ 136,3 bilhões no terceiro trimestre de 2025, desempenho 22,5% superior ao dos primeiros nove meses de 2024. O lucro da Petrobras, de R$ 94,6 bilhões, equivale a 69,4% do total. Sem a estatal petroleira, o lucro foi de R$ 41,8 bilhões no terceiro trimestre.

O boletim considera resultados de 39 das 44 estatais federais (estão fora cinco companhias cujos resultados do terceiro trimestre não estavam disponíveis até a conclusão do boletim - CBTU, Ceagesp, Ceasa Minas, CDRJ e CPRM).

Entre as 27 estatais não dependentes do Tesouro Nacional, 24 já divulgaram o balanço contábil até setembro. Dessas, 21 registraram lucro e três, prejuízo. Faturamento No quesito faturamento, as empresas estatais registraram R$ 1,017 trilhão no terceiro trimestre, resultado 6,3% superior a igual período de 2024, sendo que três estatais respondem por 90,7% do total. São elas: Petrobras, com 46,9% (R$ 477 bilhões); Banco do Brasil, com 24,2% (R$ 246,7 bilhões) e Caixa Econômica Federal, com 19,6% (R$ 199,5 bilhões).

Dividendos e JCP No que se refere às principais formas de remuneração aos acionistas, no acumulado do 3º trimestre de 2025 as empresas estatais pagaram um total de R$ 65 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio (JCP), dos quais R$ 33 bilhões foram pagos à União e R$ 32 bilhões aos demais acionistas. Nesse período, destacaram-se os pagamentos de dividendos e JCP feitos pelos grupos Petrobras, com 57,4% (R$ 37,3 bilhões); BNDES, com 20,5% (R$ 13,3 bilhões) e Banco do Brasil, com 13,3% (R$ 8,7 bilhões).