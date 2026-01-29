Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lloyds Banking tem lucro líquido de 4,74 bilhões de libras esterlinas no 4º trimestre de 2025

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O Lloyds, maior banco de varejo do Reino Unido, informou que teve lucro líquido de 4,74 bilhões de libras no quarto trimestre de 2025, 2% acima do resultado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira. O ganho por ação da instituição foi de 2,2 pences, acima do resultado de 1 pence em igual período de 2024 e expectativas de analistas consultados pela FactSet de ? 0,02.

Em 2025, o gigante bancário obteve lucro de 18,30 bilhões de libras esterlinas, um aumento de 7% ante o resultado de 17,12 bilhões de libras esterlinas de 2024.

O lucro líquido subjacente foi de 3,53 bilhões de libras esterlinas no quarto trimestre, alta de 2% no comparativo trimestral. Em todo o ano de 2025, esse resultado ficou em 13,6 bilhões de libras esterlinas, um aumento de 6% em comparação com 2024.

Para 2026, o Lloyds projetou lucro líquido subjacente de cerca de 14,9 bilhões de libras esterlinas.

