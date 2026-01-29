Lloyds Banking tem lucro líquido de 4,74 bilhões de libras esterlinas no 4º trimestre de 2025
O Lloyds, maior banco de varejo do Reino Unido, informou que teve lucro líquido de 4,74 bilhões de libras no quarto trimestre de 2025, 2% acima do resultado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira. O ganho por ação da instituição foi de 2,2 pences, acima do resultado de 1 pence em igual período de 2024 e expectativas de analistas consultados pela FactSet de ? 0,02.
Em 2025, o gigante bancário obteve lucro de 18,30 bilhões de libras esterlinas, um aumento de 7% ante o resultado de 17,12 bilhões de libras esterlinas de 2024.
O lucro líquido subjacente foi de 3,53 bilhões de libras esterlinas no quarto trimestre, alta de 2% no comparativo trimestral. Em todo o ano de 2025, esse resultado ficou em 13,6 bilhões de libras esterlinas, um aumento de 6% em comparação com 2024.
Para 2026, o Lloyds projetou lucro líquido subjacente de cerca de 14,9 bilhões de libras esterlinas.