Lloyds Banking tem lucro líquido de 4,74 bilhões de libras esterlinas no 4º trimestre de 2025

O Lloyds, maior banco de varejo do Reino Unido, informou que teve lucro líquido de 4,74 bilhões de libras no quarto trimestre de 2025, 2% acima do resultado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira. O ganho por ação da instituição foi de 2,2 pences, acima do resultado de 1 pence em igual período de 2024 e expectativas de analistas consultados pela FactSet de ? 0,02.

Em 2025, o gigante bancário obteve lucro de 18,30 bilhões de libras esterlinas, um aumento de 7% ante o resultado de 17,12 bilhões de libras esterlinas de 2024.