Itajubá Administração Previdenciária assume fundo de pensão da Pfizer e chega a R$ 16,5 bi

A Itajubá Administração Previdenciária (IAP) e a Pfizer Brasil anunciaram nesta quinta-feira, 29, a conclusão da transferência da gestão do plano de previdência complementar dos colaboradores da biofarmacêutica, o Pfizer Prev. Com a incorporação do fundo, a administradora de planos de previdência complementar ultrapassa R$ 16,5 bilhões em ativos contratados, abrangendo aproximadamente 110 mil participantes e 80 empresas patrocinadoras, sendo mais de 75% multinacionais e 50 planos distintos.

A integração do fundo Pfizer Prev faz parte da estratégia de expansão da IAP, que foca em "qualidade, inovação, eficiência operacional e diversificação do portfólio de soluções", segundo a empresa. "Nossa meta é alcançar R$ 50 bilhões em ativos administrados nos próximos cinco anos, consolidando a companhia como um dos principais administradores de previdência privada do País", disse Roberto Chateaubriand, sócio e CEO da IAP, em nota.