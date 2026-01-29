ING supera expectativa com lucro líquido de 1,4 bi de euros no 4º trimestre

O banco holandês ING obteve lucro pré-imposto de 2,1 bilhões de euros no quatro trimestre de 2025, o que correspondeu a um crescimento de 18% no comparativo anual, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 29. O lucro líquido aumentou 22%, para 1,41 bilhão de euros, superando a estimativa de 1,34 bilhão de euros com base em consenso compilado pela empresa.

A receita cresceu 7,2%, para 5,80 bilhões de euros, também superando a estimativa de consenso de 5,65 bilhões de euros.