ING supera expectativa com lucro líquido de 1,4 bi de euros no 4º trimestre
O banco holandês ING obteve lucro pré-imposto de 2,1 bilhões de euros no quatro trimestre de 2025, o que correspondeu a um crescimento de 18% no comparativo anual, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 29. O lucro líquido aumentou 22%, para 1,41 bilhão de euros, superando a estimativa de 1,34 bilhão de euros com base em consenso compilado pela empresa.
A receita cresceu 7,2%, para 5,80 bilhões de euros, também superando a estimativa de consenso de 5,65 bilhões de euros.
Em 2025, o lucro pré-imposto foi de 9,15 bilhões de euros, com retorno sobre o patrimônio líquido de 13,2% no ano fiscal.
O banco holandês anunciou na quinta-feira que pretende atingir uma receita de cerca de 24 bilhões de euros (US$ 28,69 bilhões) em 2026 e 25 bilhões de euros em 2027, em comparação com os 23 bilhões de euros registrados em 2025. A expectativa é de que o crescimento do volume de empréstimos e o aumento da receita com taxas e comissões impulsionem esse crescimento, visando diversificar sua fonte de renda, segundo a instituição.
