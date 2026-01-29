Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

ING supera expectativa com lucro líquido de 1,4 bi de euros no 4º trimestre

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O banco holandês ING obteve lucro pré-imposto de 2,1 bilhões de euros no quatro trimestre de 2025, o que correspondeu a um crescimento de 18% no comparativo anual, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 29. O lucro líquido aumentou 22%, para 1,41 bilhão de euros, superando a estimativa de 1,34 bilhão de euros com base em consenso compilado pela empresa.

A receita cresceu 7,2%, para 5,80 bilhões de euros, também superando a estimativa de consenso de 5,65 bilhões de euros.

Em 2025, o lucro pré-imposto foi de 9,15 bilhões de euros, com retorno sobre o patrimônio líquido de 13,2% no ano fiscal.

O banco holandês anunciou na quinta-feira que pretende atingir uma receita de cerca de 24 bilhões de euros (US$ 28,69 bilhões) em 2026 e 25 bilhões de euros em 2027, em comparação com os 23 bilhões de euros registrados em 2025. A expectativa é de que o crescimento do volume de empréstimos e o aumento da receita com taxas e comissões impulsionem esse crescimento, visando diversificar sua fonte de renda, segundo a instituição.

* Com informações da Dow Jones Newswires.

