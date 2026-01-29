IGP-M acelera a 0,41% em janeiro, após queda de 0,01% em dezembro, revela FGV

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) registrou alta de 0,41% em janeiro, após leve queda de 0,01% em dezembro, informou nesta quinta-feira, 29, a Fundação Getulio Vargas (FGV). A variação no mês ficou levemente abaixo da mediana das estimativas coletadas pelo Projeções Broadcast, de 0,42%. As projeções, todas de alta, iam de 0,18% a 0,52%.

Com esse resultado, o índice acumula queda de 0,91% nos últimos 12 meses.