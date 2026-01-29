Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

IGP-M acelera a 0,41% em janeiro, após queda de 0,01% em dezembro, revela FGV

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) registrou alta de 0,41% em janeiro, após leve queda de 0,01% em dezembro, informou nesta quinta-feira, 29, a Fundação Getulio Vargas (FGV). A variação no mês ficou levemente abaixo da mediana das estimativas coletadas pelo Projeções Broadcast, de 0,42%. As projeções, todas de alta, iam de 0,18% a 0,52%.

Com esse resultado, o índice acumula queda de 0,91% nos últimos 12 meses.

Em janeiro, segundo FGV, todos os componentes do IGP-M ganharam força: o Índice de Preços ao Produtor Amplo - Mercado (IPA-M) subiu 0,34%, revertendo a queda de 0,12% registrada em dezembro; o Índice de Preços ao Consumidor -Mercado (IPC-M) acelerou a 0,51%, ante alta de 0,24%; e o Índice Nacional de Custo da Construção - Mercado (INCC-M) registrou alta de 0,63%, após 0,21% em dezembro.

