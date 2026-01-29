Home Depot demite 800 funcionários e anuncia retorno ao trabalho presencial nos EUA

A Home Depot demitiu 800 trabalhadores associados à sua sede corporativa e também afirmou que seus funcionários terão que retornar ao escritório cinco dias por semana, a partir da semana de 6 de abril.

Os cortes representam cerca de 0,2% do total de trabalhadores da empresa, considerando que empregava 470.100 pessoas ao final do ano fiscal de 2024, de acordo com seu último relatório anual.