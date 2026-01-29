Haddad: politizar CPMI do Master é beneficiar os criminosos, a punição fortalece instituições

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira, 29, que politizar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Banco Master é um caminho para beneficiar os criminosos. Para ele, punir os culpados individualizados fortalece as instituições.

"Se politizar, no mal sentido da palavra, ela beneficia o criminoso. Se você quer a verdade, e aí não importa de que igreja a pessoa é, de que partido a pessoa é, ela é punida. Não importa qual é a filiação da pessoa. Isso fortalece as instituições, fortalece o partido, fortalece a igreja, fortalece o Supremo, fortalece a Receita, fortalece a polícia", declarou o ministro a jornalistas na chegada ao Ministério.