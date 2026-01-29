Haddad: governo limitou crescimento da despesa e tentou acabar com medidas 'pró-mamata'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez um balanço de resultados econômicos do governo atual e avaliou que, além da limitação do crescimento das despesas, houve tentativa de acabar com medidas "pró-mamata". Em entrevista ao portal Metrópoles, ele se referia aos benefícios fiscais para um número pequeno de agentes empresariais, sem mencionar nomes. Segundo ele, a vasta maioria não recebe tais benefícios. "99% dos empresários brasileiros estão trabalhando em suas indústrias, oficinas, lojas, escritórios, sem pedir benefícios fiscais aqui em Brasília", avaliou o ministro.

Sobre as contas públicas, Haddad voltou a comentar que o déficit primário do atual mandato do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, será 70% menor do que o do governo anterior.