Haddad diz que safra virá bem, mas que não sabe o quão bem para impactar crescimento

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou, nesta quinta-feira, 29, que a safra de 2026 virá boa, mas que ele não sabe estimar se boa o suficiente para impactar no Produto Interno Bruto (PIB) do País. Ele conversou com jornalistas ao chegar à Pasta perto do fim da manhã desta quinta.

"Eu acredito que a safra vai vir bem. Eu não sei o quão bem ela virá para impactar crescimento. Porque, às vezes, se você repetir um bom resultado, você não garante - estatisticamente - o crescimento", disse o ministro da Fazenda.