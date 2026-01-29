Haddad diz que fez algumas indicações a Lula para diretoria do BC, mas que não foi o único

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou, nesta quinta-feira, 29, que já indicou nomes para as duas vagas na diretoria do Banco Central (BC) ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo ele, entretanto, não foi o único a conversar sobre o tema com o presidente.

"Eu fiz algumas sugestões, mas não fui o único. Então, em geral, nesses casos, ele ouve pessoas da economia, da confiança dele, procura conhecer eventualmente um ou outro candidato antes de tomar a decisão. Eu não sei se essa decisão foi tomada. Quando for tomada, o presidente, em geral, envia imediatamente ao Congresso, porque acaba vazando", disse ele na chegada ao ministério da Fazenda.