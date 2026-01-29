Haddad: anúncio de começo de corte juros fará trajetória da dívida ir em patamar razoável

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira, 29, que a esperada trajetória de queda na taxa básica de juros deve levar o indicador da dívida pública para uma patamar "razoável". Na quarta-feira, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu manter a taxa Selic em 15% ao ano, por decisão unânime. O colegiado indicou, contudo, que deve começar o processo de corte na próxima reunião, em março. Em entrevista ao portal Metrópoles, o ministro ponderou que a taxa de juros atual está em patamar "incompatível com a estabilidade da dívida".

Pelo último balanço, a dívida bruta do Governo Geral subiu para 79% do Produto Interno Bruto (PIB) em novembro passado. Em outubro, ela estava em 78,4%.