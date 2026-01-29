Financiamentos aprovados pelo BNDES à Embraer alcançam R$ 28,7 bi desde 2023

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) já aprovou R$ 28,7 bilhões para a Embraer desde janeiro de 2023. Os aportes foram 108% maiores do que os registrados entre 2019 e 2022, que somaram R$ 13,8 bilhões.

As linhas Exim Pós-embarque e Exim Pré-embarque somaram R$ 27,13 bilhões em aprovações entre 2023 e 2025, versus R$ 13,8 bilhões entre 2019 e 2022.