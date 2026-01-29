FGV: IPC-M acelera a 0,51% em janeiro dentro do IGP-M, ante alta de 0,24% em dezembro

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) acelerou a 0,51% na leitura de janeiro do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), após subir 0,24% em dezembro. As informações são da Fundação Getulio Vargas (FGV) e foram divulgadas nesta quinta-feira, 29.

Cinco das oito classes de despesas do índice registraram aceleração: Alimentação (-0,07% para 0,66%), Saúde e Cuidados Pessoais (-0,09% para 0,60%), Transportes (0,28% para 0,71%), Vestuário (-0,60% para -0,16%) e Despesas Diversas (0,06% para 0,17%).