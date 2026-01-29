FGV: Confiança do Comércio sobe 3,0 pontos em janeiro ante dezembro, para 91,3 pontos

O Índice de Confiança do Comércio (Icom) avançou 3,0 pontos na passagem de dezembro para janeiro, para 91,3 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). Em médias móveis trimestrais, o Icom cresceu 1,5 ponto em janeiro. "A confiança do comércio subiu em janeiro, porém, ainda apoiada principalmente nas expectativas. A alta foi puxada pelo avanço expressivo nas projeções de vendas para os próximos meses, mostrando otimismo para o início de 2026. Apesar de ainda não estarem em zona de neutralidade, as avaliações sobre a demanda atual mostraram uma pequena recuperação, com alta pelo terceiro mês consecutivo", avaliou Geórgia Veloso, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

Em janeiro, houve melhora da confiança em cinco dos seis principais segmentos do setor, puxada pelas avaliações sobre o futuro.

"O varejo enfrentou um cenário morno em 2025, marcado por taxas de juros elevadas e alto endividamento das famílias, quadro que se mantém no início de 2026, sem expectativa de alívio da política monetária no curto prazo. Ainda assim, os empresários se mostram otimistas diante de um mercado de trabalho que segue sustentando a renda", completou Veloso. O Índice de Situação Atual (ISA-COM) avançou 1,3 ponto, para 89,5 pontos. O Índice de Expectativas (IE-COM) saltou 4,6 pontos, para 93,7 pontos, a quinta elevação consecutiva. Entre os quesitos que compõem o IE-COM, o item que mede as perspectivas de vendas nos próximos três meses subiu 9,3 pontos, para 97,9 pontos, maior nível desde fevereiro de 2020), e o que avalia as expectativas sobre a tendência dos negócios nos próximos seis meses recuou em 0,3 ponto, para 89,6 pontos.