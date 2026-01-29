FGC já pagou R$ 32,5 bilhões a 580 mil credores do Master

O Fundo Garantidor de Crédito (FGC) informou que, até 9h30 desta quinta-feira, 29, já havia pago R$ 32,5 bilhões em garantias ao credores do Master, que teve liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central. O volume representa 80% do montante a ser pago.

Em comunicado, o FGC afirmou ainda que 580 mil investidores já foram reembolsados, de um total de cerca de 800 mil. Segundo o fundo, cerca de 20 mil pedidos estão na etapa de processamento e aguardam ação do credor. O FGC pede que os usuários mantenham as notificações do aplicativo para que sejam alertados caso surjam necessidades de atualização no processo.