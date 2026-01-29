Encomendas à indústria dos EUA sobem 2,7% em novembro ante outubro

As encomendas à indústria nos Estados Unidos subiram 2,7% em novembro ante outubro, a US$ 621,6 bilhões, segundo dados do Departamento do Comércio do país divulgados nesta quinta-feira, 29. O resultado veio bem acima das expectativas de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,5% no mesmo período.

Excluindo-se o setor de transportes, as encomendas tiveram alta de 0,2% na comparação mensal de novembro.