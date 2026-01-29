Deutsche Bank amplia lucro líquido e supera previsões; ações seguem pressionadas após busca

O Deutsche Bank informou que obteve lucro de 1,6 bilhão de euros no quarto trimestre de 2025, um aumento em relação aos 337 milhões de euros do quarto trimestre de 2024, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira (29). Analistas estimavam um resultado de 1,35 bilhão de euros, segundo consenso compilado pela empresa. No quarto trimestre de 2024, o resultado havia sido impactado por custos com litígios e reestruturações.

Uma métrica de lucratividade, o retorno sobre o patrimônio líquido tangível 1, que exclui itens específicos ou encargos legais, pós-impostos foi de 8,7% no quatro trimestre de 2025, um aumento em relação aos 0,7% do mesmo trimestre do ano anterior, segundo balanço divulgado pelo gigante alemão.