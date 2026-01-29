Debate sobre concessão da CEG e CEG Rio é novamente adiado

As discussões sobre o reajuste anual das tarifas de gás no Rio de Janeiro e a renovação das concessões da CEG e da CEG Rio, controladas pela espanhola Naturgy, foram adiadas novamente pela Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do RJ (Agenersa). Por "razões de ordem interna", a sessão agendada para esta quinta-feira, 29, às 14 horas, foi postergada para o próximo dia 3 de fevereiro.

Inicialmente, a reunião estava prevista para a quarta-feira, 28. De acordo com a Agenersa, a mudança não trará "qualquer prejuízo à apreciação dos processos pautados".