Custo unitário da mão de obra dos EUA cai 1,9% no 3º trimestre, mostra levantamento final

O custo unitário da mão de obra nos Estados Unidos caiu em ritmo anualizado de 1,9% no terceiro trimestre de 2025, segundo levantamento final divulgado pelo Departamento do Trabalho do país nesta quinta-feira, 29. O resultado ficou levemente menos intenso que o da expectativa de analistas consultados pela FactSet, de queda de 2,0%, mas confirmou o levantamento preliminar do Departamento para o período, divulgado no começo do mês.

Em relação ao segundo trimestre de 2025, a estimativa para o custo unitário da mão de obra permaneceu inalterada, com recuo de 2,9%.