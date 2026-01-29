Curva dos juros fecha com sinal do Copom de corte da Selic em março

Os juros futuros se ajustam em queda em toda curva ao comunicado "dovish" (suave) do Comitê de Política Monetária (Copom) sinalizando corte de juros em março. A queda do dólar ampara o movimento. Apostas de corte de 50 pontos-base devem crescer na curva. O Copom afirmou que antevê iniciar a flexibilização da política monetária na próxima reunião, em março, se confirmado o cenário esperado, mas enfatizou que manterá "a restrição adequada para assegurar a convergência da inflação à meta".

Às 9h11 desta quinta-feira, 29, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 caía para 13,470%, de 13,526% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 caía para 12,685%, de 12,792%, e o para janeiro de 2031 cedia para 13,020%, de 13,102% no ajuste de quarta-feira, 28.